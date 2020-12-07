Сборная Украины по футболу получила соперников по отбору на ЧМ-2022

В Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Украинская сборная, которая была во второй корзине перед жеребьевкой, попала в группу D, где также сыграют национальные команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Другие результаты жеребьевки:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан,

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово,

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва,

Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония,

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова,

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар,

Группа Н: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта,

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино,

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Старт отборочного турнира назначен на 24 марта.

Примечательно, что десять победителей групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022, которая состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Добавим, что десять обладателей вторых мест в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах рядом с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА 2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через Европейскую квалификацию и не наработали в ней путевку в «стыки» . Двенадцать команд будут разделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя «стыков» выйдут в финальную стадию. // УНН