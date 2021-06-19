Евро-2020: Сборная Венгрии при полных трибунах отбирает очки у чемпионов мира

19 июня в Будапеште прошел матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Франции в «группе смерти». Встреча закончилась со счетом — 1:1.

Счет в матче открыл игрок сборной Венгрии Оттило Фиоло на 47-й минуте. На 66-й минуте Антуан Гризман сравнял счет. Француз отправил мяч в ворота Петера Гулачи после отличной передачи Киллиана Мбаппе. Французы владели мячом 60% времени, но венгрі сумели удержать счет.

Сегодня в этой группе сыграют Германия и Португалия.

Голы: 1:0 – 45 Фиола, 1:1 – 66 Гризманн.

Составы:

Венгрия – Гулачи, Фиола, Салаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).

Франция – Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.

Предупреждения: Павар (10), Ботка (52).