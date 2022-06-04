Сегодня Уэльс и Украина разыграют последнюю путевку на чемпионат мира от УЕФА в решающем матче

В конце марта стартовали плей-офф чемпионата мира. Но месяцем ранее в Украину вероломно вторглась Россия, что заставило ФИФА перенести полуфинальный матч за выход на ЧМ сборной Украины против Шотландии. Он прошел в среду вечером. Шотландия принимала Украину в Hamden Park в Глазго, и проиграла со счетом 1:3. Теперь Украина сыграет матч с Уэльсом сегодня в воскресенье, где на кону стоит место на чемпионате мира в Катаре, пишет портал FanDay.net.

Уэльс будет биться за свой первой финал чемпионата мира за 64 года. Украина играет за своих соотечественников в окопах и тех, кто тяжело страдает на войне. Битва за место на чемпионате мира в Катаре будет эмоциональной. — Речь идет о выживании, — говорит украинец Александр Зинченко.

Уэльс вышел в плей-офф, победив Австрию со счетом 2:1 ранее этой весной, а Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1. Все решится на городском стадионе в Кардиффе в воскресенье вечером в 19:00 по киевскому времени.

«Отчаянно ждал»

Капитан Уэльса Роб Пейдж говорит, что этот матч является «крупнейшим в истории валлийского футбола», поскольку в последний раз Уэльс участвовал в чемпионате мира в 1958 году в Стокгольме.

— Мы отчаянно ждали более 60 лет. Наша команда мечтает, что теперь до чемпионата мира нас отделяет всего один матч. Мы сосредоточимся только на этом, — говорит Пейдж.

Команда Пейджа имеет невероятный домашний рекорд, не проигрывает в 18 играх подряд дома, набор, старт этой успешной серии начался в 2018 году.

Не менее важен матч для и Украины, учитывая продолжающуюся войну.

— Матч с Уэльсом будет не о физике или тактике, это будет матч на выживание, — говорит украинский полузащитник Александр Зинтенко.

— Все будут бороться до конца и отдадут все, потому что мы хотим играть за свою страну.

Сосредоточьтесь на футболе

Валлийцы говорят, что знают о тяжелом положении своих противников.

— Им должно быть тяжело, — говорит защитник Бен Дэвис.

— Мы понимаем, что это будет эмоциональный матч и что многие хотят, чтобы он прошел хорошо для Украины. Но мы должны стараться держаться подальше от этого и сосредоточиться на 90 минутах футбола.

Победитель матча сыграет с Англией, США и Ираном в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре.

По игрокам и болельщикам было заметно, как много значит эта победа в эти трудные для Украины времена. У них, кажется, есть невероятная сплоченность и решимость двигаться дальше, учитывая, что они знают, как много значит иметь позитивные новости для многих соотечественников в эти дни.

Уэльс смог дать отдых игрокам в преддверии воскресенья

Хотя футбольный мир в целом будет поддерживать Украину, в Кардиффе этого не почувствуют. Там же они провели свой полуфинал плей-офф против Австрии, победив ее со счетом 2:1 после двух голов своего главного лидера Гарета Бэйла.

Уэльс также играл в среду, когда встречался с Польшей в Лиге Наций, и проиграл со счетом 1:2. Но поскольку команда играла практически резервным составом, и в отличие от Украины, основные игроки Уэльса могли отдохнуть перед важной игрой в воскресенье.

Это может сыграть важную роль в предыдущем матче. Действительно, ожидается, что тренер сборной Украины Александр Петраков не внесет никаких изменений с момента последнего матча. При поддержке родной публики эксперты, предполагают, что Уэльс все-таки имеет преимущество в этом матче, так как они продемонстрировали сильный командный дух и выглядят сплоченной командой из маленькой страны, хотя то же самое можно сказать и об Украине, за исключением того, что это не маленькая страна.