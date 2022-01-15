Шевченко оказался не в силах за пару месяцев спасти безнадежного «пациента»

Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

Решение принято на фоне неудовлетворительных выступлений в Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter футбольного клуба.

«Футбольный клуб «Дженоа» сообщает об увольнении с занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит Шевченко и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении. Напомним, Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее трех месяцев.