Шевченко оказался не в силах за пару месяцев спасти безнадежного «пациента»
Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Дженоа».
Решение принято на фоне неудовлетворительных выступлений в Серии А.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter футбольного клуба.
«Футбольный клуб «Дженоа» сообщает об увольнении с занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит Шевченко и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении.
Напомним, Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года, таким образом он пробыл тренером этого клуба менее трех месяцев.
Под его руководством «генуэзцы» выиграли всего один матч из 11 — у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии, семь матчей закончились поражениями, также было три ничьих. На сегодня клуб занимает 19 место в Серии А и находится в зоне вылета.
Накануне после проигрыша «Милану» в Кубке Италии он заявил о готовности к кадровым решениям со стороны руководства «Дженоа».
До итальянского клуба Шевченко тренировал сборную Украины, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2020.