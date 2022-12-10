“Що ти дивишся, дурню?”: бидло-“зірка” образила нападника збірної Нідерландів після матчу (відео)

Ліонель Мессі звинуватив суперника у провокаціях.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі зірвався після гри 1/4 фіналу ЧС-2022. Легендарний футболіст емоційно висловився на адресу нападника збірної Нідерландів Ваута Вегхорста.

Даючи інтерв’ю після поєдинку, Мессі перевів увагу з журналіста на Вегхорста і крикнув тому:

“На що ти дивишся, дурню? Повертайся туди, бовдуре. Давай, йди звідси, бовдуре”, – сказав Мессі.

Вегхорст пояснив конфлікт наступним чином:

“Я хотів потиснути йому руку після гри, адже поважаю Мессі як футболіста. Однак він відштовхнув її. Ліонель не хотів зі мною розмовляти. Я дуже розчарований. Моя іспанська не надто хороша, але це не були хороші слова”, – сказав нідерландець.

Мессі пізніше звинуватив Вегхорста у провокаціях:

“19-й номер вийшов і провокував нас, штовхався, казав різні речі. Їхній тренер теж не виявляв поваги”, – додав Мессі.

Нагадаємо, що матч завершився в основний час з рахунком 2:2. Вегхорст оформив дубль, а Мессі записав у свій актив гол + пас. В серії післяматчевих пенальті Аргентина була сильнішою – 4:3. Наставник збірної Нідерландів Луї ван Гал оголосив, що йде у відставку. // УНІАН