Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 в Катаре
Сборная Украины по футболу узнала календарь матчей в отборочном турнире на чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Напомним, «желто-синие» попали в компанию действующих чемпионов мира – Франции, а также Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Первый поединок подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде с Францией.
Полный календарь матчей в группе D квалификации на ЧМ-2022
24 марта
Франция — Украина (начало матча — 21:45 по киевскому времени)
Финляндия — Босния и Герцеговина (21:45)
28 марта
Казахстан — Франция (16:00)
Украина — Финляндия (21:45)
31 марта
Украина — Казахстан (21:45)
Босния и Герцеговина — Франция (21:45)
1 сентября
Казахстан — Украина (17:00)
Франция — Босния и Герцеговина (21:45)
4 сентября
Финляндия — Казахстан (19:00)
Украина — Франция (21:45)
7 сентября
Босния и Герцеговина — Казахстан (21:45)
Франция — Финляндия (21:45)
9 октября
Казахстан — Босния и Герцеговина (16:00)
Финляндия — Украина (19:00)
12 октября
Казахстан — Финляндия (17:00)
Украина — Босния и Герцеговина (21:45)
13 ноября
Босния и Герцеговина — Финляндия (16:00)
Франция — Казахстан (21:45)
16 ноября
Босния и Герцеговина — Украина (21:45)
Финляндия — Франция (21:45)
Напомним, что прямую путевку в финальную часть получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, выйдет в плей-офф, где будет бороться за один из трех пропусков на Мундиаль еще с 11 сборными. // Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»Tweet