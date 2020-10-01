Стали известны соперники «Шахтера» и «Динамо» в групповой стадии Лиги чемпионов

В студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21.

Чемпион Украины «Шахтер» сыграет в квартете В вместе с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией».

Киевское «Динамо» выступит в группе G с итальянским «Ювентусом», каталонской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем» Сергея Реброва.

Результаты жеребьевки других квартетов:

Группа А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»

Группа С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»

Группа D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Митьюлланд»

Группа Е: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Брюгге»

Группа H: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лейпциг», «Истанбул Башакшехир».

Отметим, что матчи первого тура турнира пройдут 20 и 21 октября.

Добавим, что в групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона 2015/16 сыграют два представителя Украины. // УНН