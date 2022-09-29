У матчі Континентального кубка у Стамбулі сталася масова бійка між українськими та російськими хокеїстами

Підсумком стали 124 хвилини штрафу.

У Стамбулі під час матчу другого за значимістю європейського клубного хокейного турніру – Континентального кубка між місцевою командою “Буз Адам” і “Барселоною” – сталася масова бійка, повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Зазначимо, у заявці господарів опинилося аж 12 росіян, які і спровокували сутички, перша з яких виникла на початку третього періоду.

Згодом російські легіонери стали грубити й ображати українських гравців “Барселони” Артема Пономаренка, Станіслава Дідковського та його батька і тренера Данила Дідковського.

На останній хвилині зустрічі, коли пристрасті вже досягли піку і стримувати себе від словесного бруду та образ стало нестерпно, Пономаренко вирішив провчити росіян кулаками в масовій бійці “4 на 5”.

“Треба було відповісти за себе, тому наприкінці я зголосився на лід і попросив партнерів підтримати мене. Вийшла заворушка «стінка на стінку»”, – згадує цю ситуацію українець.

Сумарно головний суддя зустрічі, хорват Філіп Метзінгер, виписав 124 хвилини штрафу, 91 з яких отримали хокеїсти “Буз Адама”.

Цікава деталь: у складі проросійського “Буз Адама” виступає і 18-річний український голкіпер з Дніпра Станіслав Теплицький, хоча йому, здається, дуже непросто уживатися серед “десанту” росіян.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) навесні усунула збірні Росії та Білорусі з міжнародних змагань, відібравши у РФ ще й право на проведення домашнього ЧС-2023. // LB.ua