Украинский дуэт завоевал «золото» на чемпионате мира по гребле

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в датском Копенгагене.

Украинский дуэт стал лучшим на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-двоек.

Лузан и Четверикова финишировали с результатом 1.55,85. В борьбе за первое место они опередили соперниц из Болгарии и Кубы.

Это первая золотая медаль чемпионата мира для Украины в олимпийском виде гребли с 2014 года.

Лузан и Четверикова: последние успехи

На Олимпийских играх украинки в дисциплине 500 метров заняли второе место.

Лузан в Токио также завоевала бронзовую награду. На закрытии Олимпиады она несла флаг Украины.

После Олимпийских игр Лузан выиграла золото и бронзу на мировом Суперкубке по гребле.

УНИАН