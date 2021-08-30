Україна завоювала «золото» і «срібло» Паралімпіади-2020 в настільному тенісі

Ще дві медалі в скарбничку нашої збірної.

На Паралімпіаді в Токіо збірна України не зупиняється в завоюванні медалей. В черговий змагальний день нас порадували представники настільного тенісу.

Золоту нагороду в даній дисципліні завоювала Марина Литовченко, обігравши представницю Російського паралімпійського комітету Маліак Алієву (3:0).

Ще одну медаль, срібну, завоював Віктор Дідюх, який поступився у фіналі китайському спортсмену Шаї Джао (1:3). // LB.ua