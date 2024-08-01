Українець Сергій Куліш здобув олімпійське «срібло» у стрільбі з гвинтівки

Український стрілець Сергій Куліш — срібний призер Олімпійських ігор-2024. Нагороду він здобув у фіналі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

У фіналі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів на рівні Олімпіади Куліш виступав вдруге.

Кульова стрільба. Гвинтівка з трьох положень (50 м), фінал

Ліу Юкун (Китай) — 463.6 Сергій Куліш (Україна) — 461.3 Свапніл Кусале (Індія) — 451.4

На попередніх Іграх у Токіо він тривалий час боровся за медаль, однак у вирішальний момент здійснив випадково постріл у чужу мішень і став у підсумку восьмим.

Це друга медаль України на Олімпійських іграх-2024. Авторкою першої стала Ольга Харлан — “бронза” в особистій першості з фехтування на шаблях. // Суспільне