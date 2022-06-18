Українки Магучих, Геращенко та Левченко зайняли весь п’єдестал на етапі «Діамантової ліги» в Парижі (відео)

У суботу, 18 червня, у Парижі пройшов черговий етап «Діамантової ліги» — щорічної серії престижних комерційних змагань із легкої атлетики.

Справжнім українським тріумфом завершилися виступи в секторі для стрибків у висоту серед жінок — одразу три наші співвітчизниці піднялися на п’єдестал пошани.

Ярослава Магучих перемогла на третьому поспіль, після американського Юджина та столиці Марокко Рабата, етапі «Діамантової ліги», подолавши планку на висоті 2,01 м — найкращий результат у сезоні у стрибках у висоту на відкритому повітрі. Другою стала Ірина Геращенко з результатом 1,98 м, третє місце Юлія Левченко розділила з австралійкою Ніколою Оліслагерс (обидві — по 1,95 м).

Примітно, що всі українки показали свої найкращі результати в сезоні (у тому числі й Катерина Табашник, яка подолала планку на висоті 1,95 м та посіла шосте місце). Магучих же після того, як гарантувала собі перше місце, замахнулася на особистий рекорд, але висоту 2,05 м, на жаль, не підкорила.

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Додамо, що наступний, восьмий за ліком, етап у нинішньому сезоні прийме 30 червня столиця Швеції — Стокгольм. // Юрій ГРОМОВ, «ФАКТИ»