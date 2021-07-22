Українські спортсмени розмістились у Олімпійському селищі у Токіо. Розклад Олімпіади
Українські спортсмени розмістились у Олімпійському селищі Ігор ХХХІІ Олімпіади, які вже 23 липня стартують в Токіо.
За традицією країни-учасниці «вбирають» свої оселі, оздоблюючи їх національною символікою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НОК.
Яскраво виглядає домівка, де впродовж найближчого місяця проживатиме Олімпійська збірна України. Наша команда розмістилась в будинку під назвою «Порт два» і займає його верхні чотири поверхи — з 14 по 17.
На фасаді домівки українців розміщені національні стяги та символіка, що ідентифікує нашу команду як учасника найголовнішого планетарного спортивного форуму.
«Приємно, що ми маємо усі умови для гарної підготовки до виступу в Токіо. Ми приїхали у п’ятницю, 16 липня, й заселилися в Селище. Все тут подобається. Номери комфортні. Харчування чудове. Нам в принципі більше нічого й не потрібно», — поділився своїми враження з прес-службою НОК України член Олімпійської збірної України Ігор Хмара, який виступатиме разом зі Станіславом Ковальовим у змаганнях з академічного веслування.
Нагадаємо, що Ігри ХХХІІ Олімпіади триватимуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо
Розклад фінальних змагань 1-го дня Олімпіади-2020, 24 липня (11 комплектів медалей)
2.30 — 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м
5.00 — 12.15. Велоспорт, шосе. чоловіки
7.50 — 10.00. Важка атлетика. Жінки — 49 кг
8.15 — 11.25. Стрільба з лука. змішані команди
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки — 48 кг (Дар’я Білодід)
12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд (Олена Кривицька)
13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 58 кг. Жінки — 49 кг
Розклад фінальних змагань 2-го дня Олімпіади-2020 25 липня (18 комплектів медалей)
3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич)
3.00 — 7.55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця
4.30 — 6.20. Плавання. Чоловіки — 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки — 400 м комплекс, 4х100 в/с
7.00 — 11.35. Велоспорт, шосе. жінки
7.45 — 11.25. Стрільба з лука. Жіночі збірні (Україна)
9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки
9.50 — 12.00. Важка атлетика. Чоловіки — 61 кг
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 66 кг (Георгій Зантарая). Жінки — 52 кг
12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Жіноча рапіра, інд
13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 68 кг. Жінки — 57 кг
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 67 кг.
Розклад фінальних змагань 3-го дня Олімпіади-2020, 26 липня (11 комплект медалей)
0.30 — 3.00. Триатлон. чоловіки
3.00 — 11.15. Стендова стрільба. Скіт — чоловіки, жінки
3.00 — 7.55. Скейтбординг. Жінки, вулиця
4.30 — 6.40. Плавання. Чоловіки — 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки — 100 м батт, 400 м в/с
7.45 — 11.25. Стрільба з лука. чоловічі збірні
8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки
9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Чоловіки
9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки (Олексій Середа/Олег Сербін)
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 73 кг. Жінки — 57 кг
12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, інд (Ольга Харлан)
13.00 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки (Україна)
13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 80 кг. Жінки — 67 кг
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 55 кг
14.00 — 16.10. Настільний теніс. змішані пари
Розклад фінальних змагань 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)
0.30 — 3.10. Триатлон. жінки
2.30 — 6.00. Академічне веслування. Чоловіки — четвірки парні. Жінки — четвірки парні
3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Змішані команди — пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м
4.30 — 6.25. Плавання. Чоловіки — 200 м в/с, 100 м спина. Жінки — 100 м спина, 100 м брас
8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки
9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Жінки (Яна Беломоїна)
9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки
9.50 — 12.00. Важка атлетика. Жінки — 59 кг
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 81 кг. Жінки — 63 кг
11.30 — 16.40. Кінний спорт. командна виїздка
12.30. 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда
13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — понад 80 кг. Жінки — понад 67 кг
13.45 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 64 кг
14.00 — 16.30. Футбол. фінальний матч
Розклад фінальних змагань 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)
2.00 — 5.35. Серфінг. Чоловіки жінки
2.30 — 6.00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка парна, четвірка. Жінки — двійка парна, четвірка
4.30 — 7.05. Плавання. Чоловіки — 200 м батт, 4х200 м в/с. Жінки — 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с
5.30 — 11.40. Велоспорт, оброблення. Чоловіки жінки
9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки
10.30 — 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 90 кг (Кеджау Ньябалі). Жінки — 70 кг
11.30 — 15.25. Кінний спорт. індивідуальна виїздки
12.30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда
13.15 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Ілля Ковтун)
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 73 кг
14.45 — 17.25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали.
Розклад фінальних змагань 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплектів медалей)
2.30 — 6.00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка, двійка парна легка. Жінки — двійка, двійка парна легка
3.00 — 11.00. Стендова стрільба. Трап — чоловіки, жінки
4.30 — 6.20. Плавання. Чоловіки — 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки — 200 м бат, 4х200 в/с
8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 100 кг. Жінки — 78 кг (Анастасія Турчин)
12.30 — 14.30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда
13.50 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки
14.00 — 16.10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд.
Розклад фінальних змагань 7-го дня Олімпіади-2020 30 липня (21 комплект медалей)
2.45 — 4.55. Академічне веслування. Чоловіки — одиночка, вісімка. Жінки — одиночка, вісімка
3.00 — 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич)
4.00 — 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки жінки
4.30 — 6.10. Плавання. Чоловіки — 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки — 200 м брас, 100 м в/с
6.00 — 14.00. Теніс. Чоловіки, парний фінал
7.00 — 9.25. Батут. Жінки, інд.
8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки
8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір
9.30 — 15.30. Бадмінтон. змішані пари
11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки — понад 78 кг (Єлизавета Каланіна)
12.30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна)
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 10 000 м
14.00 — 16.10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд.
Розклад фінальних змагань 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплект медалей)
1.30 — 3.25. Триатлон. змішана естафета
3.00 — 8.50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап
4.30 — 6.20. Плавання. Чоловіки — 100 м батт. Жінки — 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100 м
6.00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS:X — чоловіки і жінки
6.00 — 11.10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень
6.00 — 14.00. Теніс. Жінки, одиночний розряд. Фінал
7.00 — 9.25. Батут. Чоловіки, інд.
8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін)
9.50 — 12.00. Важка атлетика. Чоловіки — 81 кг
10.30 — 13.00. Регбі-7, жіночий фінал
11.00 — 13.40. Дзюдо. Змішаний командний турнір
12.00 — 17.00. Бадмінтон. чоловічі пари
12.30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — диск. Жінки — 100 м. Змішана естафета 4х400 м
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 96 кг.
Розклад фінальних змагань 9-го дня Олімпіади-2020 1 серпня (25 комплектів медалей)
1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, чоловіки
3.00. Легка атлетика. Жінки — ядро
4.30 — 6.25. Плавання. Чоловіки — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Жінки — 50 м в/с, 4х100 комплекс
4.10 — 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки
6.00 — 14.00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал
6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser — чоловіки і жінки
9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки
11.00 — 14.00. Спортивна гімнастика. Чоловіки — вільні вправи, кінь. Жінки — опорний стрибок, бруси
12.30 — 15.20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 100 м, висота. Жінки — потрійний стрибок (Ольга Саладуха)
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 76 кг
14.30 — 17.00. Бадмінтон. Жінки.
Розклад фінальних змагань 10-го дня Олімпіади-2020, 2 серпня (22 комплекти медалей)
2.30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м
3.00. Легка атлетика. Чоловіки — стрибки у довжину. Жінки — 100 м/б
6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er — чоловіки і жінки
7.00 — 9.30. Бадмінтон, жіночі пари
9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт
9.50 — 12.00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг
11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Жінки — вільні вправи
11.30 — 15.40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість
12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба — 60 кг, 130 кг
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 3000 м/б. Жінки — 5000 м, диск
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — понад 87 кг
14.00 — 17.00. Бадмінтон. Чоловіки.
Розклад фінальних змагань 11-го дня Олімпіади-2020, 3 серпня (24 комплекти медалей)
3.00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 м/б. Жінки — довжина (Марина Бех-Романчук)
3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Жінки — К-1 200 м, К-2 500 м
7.00 — 8.30. Бокс. Жінки, 57 кг
8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17
9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки
9.30 — 12.10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування
11.00 — 13.40. Бокс. Чоловіки, 69 кг
11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — бруси, перекладина. Жінки — колода
12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба — 77 кг, 97 кг
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — жердина. Жінки — 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова)
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 109 кг.
Розклад фінальних змагань 12-го дня Олімпіади-2020, 4 серпня (17 комплектів медалей)
0.30 — 3.10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км
3.00. Легка атлетика. Жінки — 400 м/б
3.00 — 7.40. Скейтбординг. Жінки, парк
8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки, 81 кг
8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 — чоловіки і жінки
9.30 — 13.00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування
12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба — 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк)
12.30. Легка атлетика. Чоловіки — 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Жінки — 3000 м / б
13.00 — 15.40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання
13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук)
13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — понад 109 кг
Розклад фінальних змагань 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (27 комплектів медалей)
0.30 — 3.10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км
3.00. Легка атлетика. Чоловіки — 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро
3.00 — 7.40. Скейтбординг. Чоловіки, парк
3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки — С-1 200 м, К-1 500 м
8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки, 57 кг (Микола Буценко)
9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун)
9.30 — 12.50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг
11.00 — 15.40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга)
11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки
12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 57 кг (Аліна Грушина), 86 кг
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 м, десятиборство. Жінки — ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство
13.00 — 15.10. Хокей на траві. чоловічий фінал
13.30 — 16.40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.
Розклад фінальних змагань 14-го дня Олімпіади-2020, 6 серпня (23 комплекти медалей)
3.00. Легка атлетика. Чоловіки — ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар’ян Закальницький, Ігор Главан)
4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. жіночий фінал
5.00 — 7.00. Футбол. жіночий фінал
8.00 — 9.40. Бокс. Чоловіки, 91 кг
8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. жінки
9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон
11.00 — 15.40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг (Станіслав Горун), жінки до 61 кг
11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, жінки
12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг, 125 кг (Олександр Хоцяновський)
13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 5000 м, естафета 4х100. Жінки — 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина
13.00 — 15.10. Хокей на траві. жіночий фінал
13.30 — 16.40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.
Розклад фінальних змагань 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)
1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, жінки
3.00. Легка атлетика. Марафон, жінки
3.30 — 7.15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Жінки — С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м
4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал
5.30 — 7.30. Баскетбол. чоловічий фінал
8.00 — 10.00. Бокс. Фінал. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кк
8.00 — 14.35. Карате. Куміте чоловіки понад 75 кг, жінки понад 61 кг
8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. Чоловіки
9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа)
9.20 — 12.00. Художня гімнастика. індивідуальне багатоборство
9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон
10.30 — 12.20. Водне поло. жіночий фінал
12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба — 65 кг, 97 кг
12.50. Легка атлетика. Чоловіки — 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Жінки — 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко)
13.00 — 15.20. Кінний спорт. командний конкур
13.00 — 16.30. бейсбол
13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Команда (Україна)
14.30 — 16.30. Футбол. чоловічий фінал
15.00 — 17.30. Гандбол. чоловічий фінал
15.15 — 17.45. Волейбол. Чоловічий фінал.
Розклад фінальних змагань 16-го дня Олімпіади-2020, 8 серпня (13 комплектів медалей)
3.00. Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Олександр Ситковский, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський)
4.00 — 7.15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум
5.00 — 6.55. Художня гімнастика. групове багатоборстві
5.30 — 8.00. Баскетбол. жіночий фінал
7.30 — 10.00. Волейбол. жіночий фінал
8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки — 63 кг, понад 90 кг. Жінки — 60 кг, 75 кг
9.00 — 11.30. Гандбол. жіночий фінал
10.30 — 12.20. Водне поло. Чоловічий фінал.Tweet