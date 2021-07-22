Українські спортсмени розмістились у Олімпійському селищі у Токіо. Розклад Олімпіади

Українські спортсмени розмістились у Олімпійському селищі Ігор ХХХІІ Олімпіади, які вже 23 липня стартують в Токіо.

За традицією країни-учасниці «вбирають» свої оселі, оздоблюючи їх національною символікою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НОК.

Яскраво виглядає домівка, де впродовж найближчого місяця проживатиме Олімпійська збірна України. Наша команда розмістилась в будинку під назвою «Порт два» і займає його верхні чотири поверхи — з 14 по 17.

На фасаді домівки українців розміщені національні стяги та символіка, що ідентифікує нашу команду як учасника найголовнішого планетарного спортивного форуму.

«Приємно, що ми маємо усі умови для гарної підготовки до виступу в Токіо. Ми приїхали у п’ятницю, 16 липня, й заселилися в Селище. Все тут подобається. Номери комфортні. Харчування чудове. Нам в принципі більше нічого й не потрібно», — поділився своїми враження з прес-службою НОК України член Олімпійської збірної України Ігор Хмара, який виступатиме разом зі Станіславом Ковальовим у змаганнях з академічного веслування.

Нагадаємо, що Ігри ХХХІІ Олімпіади триватимуть в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад фінальних змагань 1-го дня Олімпіади-2020, 24 липня (11 комплектів медалей)

2.30 — 10.30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 10 м (Олег Омельчук, Павло Коростильов). Жінки, гвинтівка, 10 м

5.00 — 12.15. Велоспорт, шосе. чоловіки

7.50 — 10.00. Важка атлетика. Жінки — 49 кг

8.15 — 11.25. Стрільба з лука. змішані команди

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 60 кг (Тарас Лесюк). Жінки — 48 кг (Дар’я Білодід)

12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіча шабля, інд. Жіноча шпага, інд (Олена Кривицька)

13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 58 кг. Жінки — 49 кг

Розклад фінальних змагань 2-го дня Олімпіади-2020 25 липня (18 комплектів медалей)

3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м (Сергій Куліш, Олег Царьков). Жіночий пістолет, 10 м (Олена Костевич)

3.00 — 7.55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

4.30 — 6.20. Плавання. Чоловіки — 400 м в/с, 400 м комплекс. Жінки — 400 м комплекс, 4х100 в/с

7.00 — 11.35. Велоспорт, шосе. жінки

7.45 — 11.25. Стрільба з лука. Жіночі збірні (Україна)

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Чоловіки — 61 кг

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 66 кг (Георгій Зантарая). Жінки — 52 кг

12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин). Жіноча рапіра, інд

13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 68 кг. Жінки — 57 кг

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 67 кг.

Розклад фінальних змагань 3-го дня Олімпіади-2020, 26 липня (11 комплект медалей)

0.30 — 3.00. Триатлон. чоловіки

3.00 — 11.15. Стендова стрільба. Скіт — чоловіки, жінки

3.00 — 7.55. Скейтбординг. Жінки, вулиця

4.30 — 6.40. Плавання. Чоловіки — 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки — 100 м батт, 400 м в/с

7.45 — 11.25. Стрільба з лука. чоловічі збірні

8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, чоловіки

9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Чоловіки

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки (Олексій Середа/Олег Сербін)

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 73 кг. Жінки — 57 кг

12.00 — 16.25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, інд (Ольга Харлан)

13.00 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки (Україна)

13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — 80 кг. Жінки — 67 кг

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 55 кг

14.00 — 16.10. Настільний теніс. змішані пари

Розклад фінальних змагань 4-го дня Олімпіади-2020, 27 липня (22 комплекти медалей)

0.30 — 3.10. Триатлон. жінки

2.30 — 6.00. Академічне веслування. Чоловіки — четвірки парні. Жінки — четвірки парні

3.00 — 10.30. Кульова стрільба. Змішані команди — пістолет, 10 м (Олег Омельчук/Олена Костевич); гвинтівка, 10 м

4.30 — 6.25. Плавання. Чоловіки — 200 м в/с, 100 м спина. Жінки — 100 м спина, 100 м брас

8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки

9.00 — 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Жінки (Яна Беломоїна)

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, жінки

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Жінки — 59 кг

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 81 кг. Жінки — 63 кг

11.30 — 16.40. Кінний спорт. командна виїздка

12.30. 14.40. Фехтування. Жіноча шпага, команда

13.00 — 16.40. Тхеквондо. Чоловіки — понад 80 кг. Жінки — понад 67 кг

13.45 — 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, жінки

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 64 кг

14.00 — 16.30. Футбол. фінальний матч

Розклад фінальних змагань 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)

2.00 — 5.35. Серфінг. Чоловіки жінки

2.30 — 6.00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка парна, четвірка. Жінки — двійка парна, четвірка

4.30 — 7.05. Плавання. Чоловіки — 200 м батт, 4х200 м в/с. Жінки — 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5.30 — 11.40. Велоспорт, оброблення. Чоловіки жінки

9.00 — 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки

10.30 — 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 90 кг (Кеджау Ньябалі). Жінки — 70 кг

11.30 — 15.25. Кінний спорт. індивідуальна виїздки

12.30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13.15 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Ілля Ковтун)

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 73 кг

14.45 — 17.25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали.

Розклад фінальних змагань 6-го дня Олімпіади-2020, 29 липня (17 комплектів медалей)

2.30 — 6.00. Академічне веслування. Чоловіки — двійка, двійка парна легка. Жінки — двійка, двійка парна легка

3.00 — 11.00. Стендова стрільба. Трап — чоловіки, жінки

4.30 — 6.20. Плавання. Чоловіки — 800 м в/с (Михайло Романчук), 200 м в/с, 100 м в/с. Жінки — 200 м бат, 4х200 в/с

8.00 — 10.45. Веслування на байдарках і каное. С-1 слалом, жінки

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — 100 кг. Жінки — 78 кг (Анастасія Турчин)

12.30 — 14.30. Фехтування. Жіноча рапіра, команда

13.50 — 16.00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, жінки

14.00 — 16.10. Настільний теніс. Жінки, одиночний розряд.

Розклад фінальних змагань 7-го дня Олімпіади-2020 30 липня (21 комплект медалей)

2.45 — 4.55. Академічне веслування. Чоловіки — одиночка, вісімка. Жінки — одиночка, вісімка

3.00 — 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич)

4.00 — 6.20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки жінки

4.30 — 6.10. Плавання. Чоловіки — 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки — 200 м брас, 100 м в/с

6.00 — 14.00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

7.00 — 9.25. Батут. Жінки, інд.

8.00 — 11.00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9.30 — 15.30. Бадмінтон. змішані пари

11.00 — 13.40. Дзюдо. Чоловіки — понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки — понад 78 кг (Єлизавета Каланіна)

12.30 — 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна)

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 10 000 м

14.00 — 16.10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд.

Розклад фінальних змагань 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплект медалей)

1.30 — 3.25. Триатлон. змішана естафета

3.00 — 8.50. Стендова стрільба. Змішані команди, трап

4.30 — 6.20. Плавання. Чоловіки — 100 м батт. Жінки — 200 м спина, 800 м в/с. Змішана естафета 4х100 м

6.00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в RS:X — чоловіки і жінки

6.00 — 11.10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6.00 — 14.00. Теніс. Жінки, одиночний розряд. Фінал

7.00 — 9.25. Батут. Чоловіки, інд.

8.45 — 11.20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір (Олексій Гунбін)

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Чоловіки — 81 кг

10.30 — 13.00. Регбі-7, жіночий фінал

11.00 — 13.40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12.00 — 17.00. Бадмінтон. чоловічі пари

12.30 — 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — диск. Жінки — 100 м. Змішана естафета 4х400 м

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 96 кг.

Розклад фінальних змагань 9-го дня Олімпіади-2020 1 серпня (25 комплектів медалей)

1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, чоловіки

3.00. Легка атлетика. Жінки — ядро

4.30 — 6.25. Плавання. Чоловіки — 50 м в/с, 1500 м в/с (Михайло Романчук), 4х100 комплекс. Жінки — 50 м в/с, 4х100 комплекс

4.10 — 6.45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки

6.00 — 14.00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал

6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser — чоловіки і жінки

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки

11.00 — 14.00. Спортивна гімнастика. Чоловіки — вільні вправи, кінь. Жінки — опорний стрибок, бруси

12.30 — 15.20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 100 м, висота. Жінки — потрійний стрибок (Ольга Саладуха)

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — 76 кг

14.30 — 17.00. Бадмінтон. Жінки.

Розклад фінальних змагань 10-го дня Олімпіади-2020, 2 серпня (22 комплекти медалей)

2.30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м

3.00. Легка атлетика. Чоловіки — стрибки у довжину. Жінки — 100 м/б

6.00 — 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er — чоловіки і жінки

7.00 — 9.30. Бадмінтон, жіночі пари

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт

9.50 — 12.00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг

11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Жінки — вільні вправи

11.30 — 15.40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба — 60 кг, 130 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 3000 м/б. Жінки — 5000 м, диск

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Жінки — понад 87 кг

14.00 — 17.00. Бадмінтон. Чоловіки.

Розклад фінальних змагань 11-го дня Олімпіади-2020, 3 серпня (24 комплекти медалей)

3.00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 м/б. Жінки — довжина (Марина Бех-Романчук)

3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Жінки — К-1 200 м, К-2 500 м

7.00 — 8.30. Бокс. Жінки, 57 кг

8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

9.30 — 12.10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування

11.00 — 13.40. Бокс. Чоловіки, 69 кг

11.00 — 13.15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — бруси, перекладина. Жінки — колода

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба — 77 кг, 97 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — жердина. Жінки — 200 м, 800 м, молот (Ірина Климець, Ірина Новожилова)

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — 109 кг.

Розклад фінальних змагань 12-го дня Олімпіади-2020, 4 серпня (17 комплектів медалей)

0.30 — 3.10. Плавання. Жіночий марафон, 10 км

3.00. Легка атлетика. Жінки — 400 м/б

3.00 — 7.40. Скейтбординг. Жінки, парк

8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки, 81 кг

8.30 — 10.55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 470 — чоловіки і жінки

9.30 — 13.00. Велоспорт, трек. Чоловіча гонка переслідування

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 62 кг (Ірина Коляденко). Греко-римська боротьба — 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк)

12.30. Легка атлетика. Чоловіки — 200 м, 800 м, молот (Гліб Піскунов, Михайло Кохан, Михайло Гаврилюк). Жінки — 3000 м / б

13.00 — 15.40. Кінний спорт. Конкур, особисті змагання

13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Дует (Марта Федіна/Анастасія Савчук)

13.50 — 16.00. Важка атлетика. Чоловіки — понад 109 кг

Розклад фінальних змагань 13-го дня Олімпіади-2020, 5 серпня (27 комплектів медалей)

0.30 — 3.10. Плавання. Чоловічий марафон, 10 км

3.00. Легка атлетика. Чоловіки — 110 м/б, ходьба 20 км (Едуард Забуженко, Назар Коваленко, Іван Лосєв), потрійний стрибок, ядро

3.00 — 7.40. Скейтбординг. Чоловіки, парк

3.30 — 7.15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки — К-1 200 м, К-2 1000 м. Жінки — С-1 200 м, К-1 500 м

8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки, 57 кг (Микола Буценко)

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Жінки, 10 м, індивідуальні стрибки (Софія Лискун)

9.30 — 12.50. Велоспорт, трек. Чоловічий омніум, жіночий кейрінг

11.00 — 15.40. Карате. Ката жінки. Куміте чоловіки до 67 кг, жінки до 55 кг (Анжеліка Терлюга)

11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 57 кг (Аліна Грушина), 86 кг

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 400 м, десятиборство. Жінки — ходьба 20 км (Людмила Оляновська), семиборство

13.00 — 15.10. Хокей на траві. чоловічий фінал

13.30 — 16.40. Настільний теніс. Жінки, командний турнір.

Розклад фінальних змагань 14-го дня Олімпіади-2020, 6 серпня (23 комплекти медалей)

3.00. Легка атлетика. Чоловіки — ходьба 50 км (Іван Банзерук, Мар’ян Закальницький, Ігор Главан)

4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. жіночий фінал

5.00 — 7.00. Футбол. жіночий фінал

8.00 — 9.40. Бокс. Чоловіки, 91 кг

8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. жінки

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий спринт, жіночий медісон

11.00 — 15.40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг (Станіслав Горун), жінки до 61 кг

11.30 — 16.20. Скелелазіння. Комбайн, жінки

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 53 кг. Вільна боротьба — 74 кг, 125 кг (Олександр Хоцяновський)

13.00. Легка атлетика. Чоловіки — 5000 м, естафета 4х100. Жінки — 400 м, 1500 м, естафета 4х100 (Україна), спис, жердина

13.00 — 15.10. Хокей на траві. жіночий фінал

13.30 — 16.40. Настільний теніс. Чоловіки, командний турнір.

Розклад фінальних змагань 15-го дня Олімпіади-2020, 7 серпня (34 комплекти медалей)

1.30 — 10.00. Гольф. Особиста першість, жінки

3.00. Легка атлетика. Марафон, жінки

3.30 — 7.15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки — С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Жінки — С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м

4.00 — 6.50. Пляжний волейбол. чоловічий фінал

5.30 — 7.30. Баскетбол. чоловічий фінал

8.00 — 10.00. Бокс. Фінал. Чоловіки, 52 кг, 75 кг. Жінки 51 кг, 69 кк

8.00 — 14.35. Карате. Куміте чоловіки понад 75 кг, жінки понад 61 кг

8.30 — 14.15. Сучасне п’ятиборство. Чоловіки

9.00 — 10.30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа)

9.20 — 12.00. Художня гімнастика. індивідуальне багатоборство

9.30 — 12.30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон

10.30 — 12.20. Водне поло. жіночий фінал

12.15 — 16.00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба — 65 кг, 97 кг

12.50. Легка атлетика. Чоловіки — 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Жінки — 10000 м, естафета 4х400 м (Україна), висота (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко)

13.00 — 15.20. Кінний спорт. командний конкур

13.00 — 16.30. бейсбол

13.30 — 15.00. Артистичне плавання. Команда (Україна)

14.30 — 16.30. Футбол. чоловічий фінал

15.00 — 17.30. Гандбол. чоловічий фінал

15.15 — 17.45. Волейбол. Чоловічий фінал.

Розклад фінальних змагань 16-го дня Олімпіади-2020, 8 серпня (13 комплектів медалей)

3.00. Легка атлетика. Мафарон, чоловіки (Олександр Ситковский, Микола Нижник, Богдан-Іван Городиський)

4.00 — 7.15. Велоспорт, трек. Чоловічий кейрин, жіночий спринт, жіночий омніум

5.00 — 6.55. Художня гімнастика. групове багатоборстві

5.30 — 8.00. Баскетбол. жіночий фінал

7.30 — 10.00. Волейбол. жіночий фінал

8.00 — 10.00. Бокс. Чоловіки — 63 кг, понад 90 кг. Жінки — 60 кг, 75 кг

9.00 — 11.30. Гандбол. жіночий фінал

10.30 — 12.20. Водне поло. Чоловічий фінал.