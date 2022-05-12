Український чемпіон світу Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.

Свою версію рейтингу оновив авторитетний журнал The Ring.

Українець змістив з першого місця абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса, який програв бій росіянину Дмитру Біволу та став шостим, зазначає ZN.ua.

На сьомому рядку перебуває українець Василь Ломаченко (15-2, 11 КО).

Варто зазначити, що британський супертяж Тайсон Ф’юрі не потрапив до списку, оскільки завершив кар’єру.

Топ-10 рейтингу The Ring:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4. Еррол Спенс

5. Хуан Франциско Естрада

6. Сауль Альварес

7. Василь Ломаченко

8. Дмитро Бівол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Нагадаємо, Олександр Усик готується провести реванш проти британця Ентоні Джошуа.