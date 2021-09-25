Усик одноголосним суддівським рішенням виграв бій у Джошуа за чотири чемпіонські пояси

Український боксер виграв одноголосним суддівським рішенням. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа не зміг захистити свої пояси в бою з українським претендентом Олександром Усиком, передає Укрінформ.

Бій Усика і Джошуа відбувся на арені «Тоттенгем» в Лондоні. Для українця цей поєдинок був першим чемпіонським в суперважкій вазі.

Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв Укрінформ, майбутній бій став для Усика третім в суперважкій вазі. Раніше він перемагав Чазза Візерспуна (технічним нокаутом) і Дерека Чісору (за очками).