Усик нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у напруженому видовищному бою-реванші на переповненому вщент “Вемблі”. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у чотирипоясну еру, забравши пояси WBA, WBO та WBC і IBF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію боксерського поєдинку, який раніше ЗМІ охрестили “боєм століття”.

Як пройшов бій-реванш Усик – Дюбуа

Перед початком поєдинку Гімн України а капела заспівала Надя Дорофєєва. Вийшло дуже потужно!

Сам же Олександр починав виходити у ринг спочатку під “Ave Maria” у виконанні Tommee Profitt та Stanaj – сучасну інтерпретацію класичної молитви, яка перетекла у пісню Василя Жадана “Браття” – трек, який у мільйонів асоціюється саме з виходом Усика на бій.

Бій розпочався з очікуваного тиску з боку Дюбуа. Пам’ятаючи про суперечливий момент з ударом нижче пояса у першому бою, британець з перших раундів намагався працювати по корпусу українця, використовуючи свою перевагу в габаритах. Усик, у свою чергу, діяв обережно, працюючи на ногах.

Перші три раунди пройшли більше у тактичній боротьбі, однак Усик все ж був переконливішим.

Перелом у бою настав у п’ятому раунді. Олександр знайшов свій ритм і почав розбивати захист британця своїми фірмовими багатоударними комбінаціями. Швидкість та боксерський інтелект українця стали для Дюбуа нерозв’язною задачею.

Британець почав пропускати все більше чистих ударів, сповільнюватися і втрачати впевненість. Це призвело до двох нокдаунів і нокауту!

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Таким чином, для перемоги Усику знадобилося 15 хвилин!