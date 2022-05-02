УЄФА визнав заявку рф на проведення Євро-2028 та 2032 неприйнятною, а її клуби не братимуть участі в єврокубках сезону-2022/23

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення, що заявка росії на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років не відповідає вимогам.

Про цепише УНН з посиланням заяву союзу, опубліковану у вівторок.

«Виконавчий комітет УЄФА визнав заявку, подану російським футбольним союзом (FUR) на проведення ЄВРО 2028 або ЄВРО 2032, такою, що не відповідає вимогам відповідно до статті 16.02 Регламенту конкурсних заявок фінальних змагань та фінальних фаз УЄФА яка говорить: «Кожен учасник відбору повинен гарантувати, що він не буде діяти таким чином, який може зганьбити УЄФА, фінальні змагання або фінальну фазу УЄФА, будь-якого іншого учасника відбору (або будь-якого співробітника, посадову особу або представника будь-якого з перелічених вище), процедуру відбору або європейський футбол», — зазначають в УЄФА

Більше того, зазначається, що «автоматична кваліфікація приймаючої команди (команд) повинна бути гарантована (…) для одного приймаючого (…)».

Також зазначається, що прийняття заявки росії суперечить рішенню Виконавчого комітету УЄФА від 28 лютого 2022 року, що усуває всі російські команди та клуби від участі у матчах УЄФА до подальшого повідомлення.

Крім того, виконком союзу прийняв рішення, що футбольні клуби росії не братимуть участі в єврокубках сезону-2022/23, а російська збірна буде відсторонена від участі в Лізі націй того ж сезону.

28 лютого ФІФА та УЄФА вирішили усунути збірну росії від міжнародних змагань через вторгнення країни до України.