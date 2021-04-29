В Черноморске прошел этап Кубка Билли Джин Кинг по большому теннису

Этап Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Японии был перенесен в Черноморск из-за карантинных ограничений в Японии

Проведение международных соревнований по теннису

Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения уже больше года вносят свои коррективы в спортивную жизнь мира, которая постепенно ушла в онлайн. Но иногда случаются и сюрпризы. Очередной этап Кубка Билли Джин Кинга, согласно жеребьевке, должен был проходить в Японии. Но карантинные ограничения не позволили японцам принять в гостях зарубежных спортсменов. Благодаря тому, что ситуация в Украине немного лучше, все матчи между сборными Японии и Украины были перенесены в Черноморск Одесской области.

Таким образом, совершенно неожиданно, украинские болельщики получили великолепный праздник тенниса с участием, в том числе, первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Информация об этом появилась только за несколько недель до проведения турнира, точное время матчей можно было узнать в телепрограмме онлайн, поскольку проводилась прямая трансляция каждого поединка.

Победа украинок

Все три кубковых матчах, в итоге, остались за украинками. В стартовом матче Свитолина встречалась с японкой Чихиро Мурамацу и одержала безоговорочную победу — 6:3, 6:2. Вторую свою встречу Элина Свитолина провела с Юки Найто, которая сейчас выступает первым номером японской сборной. Матч был довольно напряженным и продлился более двух часов, закончившись победой украинки. До этого та же Юки Найто встречалась с другой участницей из Украины, Мартой Костюк — и также проиграла. При этом победа Марты была разгромной — 6:3, 6:3. В парных соревнованиях сестры Киченок, Надежда и Людмила, встретились с Сихо Акитой и Химари Сато. Победа также осталась за украинской парой.

До 2020 года Кубок Билли Джин Кинг назывался Кубком Федерации, он проводится под эгидой Международной Федерации тенниса. Это крупнейшие мировые соревнования в женском теннисе. Аналог есть и в мужском теннисе, он известен под названием Кубок Дэвиса. Украина не так часто принимает соревнования такого уровня.