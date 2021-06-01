Во время пандемии, из-за карантинных ограничений, выросла популярность катания на роликах

Популярность катания на роликах резко возросла во время Covid-пандемии, поскольку люди стали искать сольные виды спорта.

Во всем мире розничные торговцы роликовыми коньками сообщили о 800-процентном увеличении продаж с начала пандемии. Представители украинской компании Rollershop отмечают, что наиболее продаваемыми стали женские ролики rollershop.com.ua/roliki/zhenskie-roliki , далее идут детские и затем мужские.

Google тренды показывают, что количество поисковых запросов, связанных с катанием на роликовых коньках, резко возросло в мае 2020 года, примерно в то время, когда видео TikTok с американской актрисой Аной Кото, катающейся на роликах, и сториз из Instagram немецкого фигуриста Оуми Джанты стали вирусными, набрав более 3 миллионов просмотров.

После этого продажи роликовых коньков начали постоянно расти. Специалисты предполагают, это произошло потому, что во время изоляции больше людей проводили время в социальных сетях и искали новые увлечения, которыми можно было бы заняться во время пандемии.

Но фанаты этого вида спорта говорят, что катание на коньках переживало бум еще до пандемии и имеет историю, уходящую корнями в эпоху сегрегации в Америке.

Разработка роликовых коньков

Изобретение роликовых коньков традиционно приписывают бельгийцу, Джозефу Мерлин, в 1760-х годах, хотя есть много сообщений о колесах, прикрепленных к конькам и обуви в первые годы этого века. Ранние модели были заимствованы из коньков и обычно имели «линейное» расположение колес (колеса образовывали единую прямую линию вдоль низа конька). В 1819 г. мистер Пеблед из Парижа получил первый патент на роликовые коньки. Коньки Petibled, как и предыдущие модели, имели встроенную колесную формулу с тремя металлическими колесами. Эти ранние роликовые коньки имели ограниченную популярность.

Первые практичные роликовые коньки были разработаны в 1863 г. Джеймс Плимптон из Медфорда, штат Массачусетс, отказался от линейной конструкции и использовал две параллельные пары колес.

В начале 20 века катки были построены в Чикагском Колизее и Нью-Йорке в Мэдисон Сквер Гардене привлекал тысячи клиентов в день открытия. Квадратный стиль коньков стал самым популярным в течение следующих 80 лет.

За квадроциклами Плимптона вскоре последовали и другие технические улучшения. В 1880-х годах в конструкцию колеса были добавлены шариковые подшипники, что обеспечило более плавную езду.

В 1980-х катание на роликах вновь стало популярным с появлением роликов нового поколения, разработанных хоккеистами братьями Скотт и Бреннаном Олсоном, основателями Rollerblade, Inc. Они разработаны четыре колеса в линию, которые давали фигуристу большую маневренность (по сравнению с предыдущими моделями) и скорость. Компания также представила легкий пластик и другие элементы экипировки, а также пряжки, которые позволили легко регулировать посадку и комфорт ботинка.

Появление в 1980-х годах нового поколения роликовых коньков оказало большое влияние на роликовый спорт. Усовершенствованные роликовые коньки были быстро приняты конькобежцами, а также вдохновили на создание новой разновидности хоккея на роликах.

Роликовые фигуристы также приняли участие в соревнованиях, которые часто ассоциируются со скейтбордингом. Эти виды спорта, иногда называемые «агрессивные роликовые коньки» включают уличный стиль — езду по городской среде и выполнение трюков вдали от лестниц, перил и других структур, и вертикальный стиль — который включает воздушную акробатику, выполняемую с пандусов или в полутрубе.