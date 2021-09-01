Вже 74 медалі: українці Олексій Федина, Яна Бережна та Ярина Матло стали призерами Паралімпіади

Українські плавці продовжують збирати урожай медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Нагороди різного ґатунку принесли ще троє наших співвітчизників.

Олексій Федина з Броварів на своїй коронній дистанції, стометрівці брасом, став срібним призером. Наш співвітчизник, який незмінно перемагав у даній дисципліні на трьох останніх Паралімпіадах та є чинним світовим рекордсменом, цього разу поступився 0,76 секунди Валі Ісрафілову з Азербайджану.

Харків’янка Яна Бережна слідом за «сріблом» у Лондоні-2012 поповнила свою особисту скарбничку медалей «бронзою» на стометрівці брасом. Також третє місце на стометрівці брасом, щоправда, в іншій дисципліні, завоювала триразова призерка трьох попередніх Паралімпіад Ярина Матло з Донецька.

Загальна кількість нагород збірної України в медальному заліку дійшло до 74-х (16 золотих, 35 срібних та 23 бронзові). «Жовто-сині» як і раніше на шостій позиції, поступаючись Китаю, ПКР, Великобританії, США та Нідерландів. // Юрій ГРОМОВ, «ФАКТИ»