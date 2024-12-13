Збірна України з футболу (майже) дізналася суперників у відборі на ЧС-2026

У п’ятницю, 13 грудня, у Цюріху відбулося жеребкування європейського відбіркового раунду ЧС-2026 з футболу, на якому своїх суперників дізналася і збірна України.

Підопічні Сергія Реброва гратимуть у групі D разом із переможцем чвертьфіналу Ліги націй Франція – Хорватія, Ісландією та Азербайджаном.

Матчі у групах по п’ять команд розпочнуться у березні, а у групах по чотири – у вересні. Груповий етап завершиться у листопаді 2025 року.

Напряму у фінальну стадію вийдуть 12 переможців груп, а ще чотири путівки у стиковому раунді розіграють другі місця у групах, а також команди з Ліги націй.

ЧС-2026 пройде у США, Мексиці та Канаді та стане першим в історії, у фінальній частині якого зіграють 48 команд. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом.

Збірна України лише один раз виступала у фінальній частині ЧС, коли 2006-го року в Німеччині команда Блохіна дійшла до чвертьфіналу турніру. // Дзеркало тижня