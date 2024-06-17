Збірна України з волейболу – чемпіон Золотої Євроліги
Фінал відбувся у хорватському Осієку.
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Хорватію у фіналі Золотої Євроліги – 3:1.
Найкращим гравцем турніру став догравальник збірної України Євген Кісілюк.
Завдяки перемозі Україна гарантувала собі місце у Кубку претендентів.
Перемога на Євролізі стала дебютною для нового головного тренера збірної України Рауля Лосано.
Нагадаємо, востаннє збірна України з волейболу перемагала в Золотій Євролізі у 2017-му. // LB.ua