Женская сборная Украины по теннису выиграла встречу Кубка Билли Джин Кинг у команды Японии

Женская сборная Украины по теннису в субботу досрочно выиграла матчевую встречу Кубка Билли Джин Кинг в команды Японии.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Женская сборная Украины по теннису уверенно преодолела плей-офф раунд Кубка Билли Джин Кинг, разгромив дома сборную Японии со счетом 3:0. Это была первая очная встреча этих двух стран.

Украина играла в этом противостоянии основным составом: в одиночных матчах Элина Свитолина и Марта Костюк, в паре — сестры Киченок, а также в заявке была Катарина Завацкая.

Япония привезла на матч пять дебютанток, а лидеров сборной в заявке не было.

Таким образом украинская команда получила право играть в квалификации финального раунда турнира, а японки опустились до Первой группы Евро-Африканской зоны.

Результаты встречи Украина — Япония:

Первый матч: Украина повела 1:0 (Свитолина победила)

Второй матч: Украина — 2:0 (Костюк победила)

Третий матч: Украина — 3:0 (Свитолина принесла общую победу)

Четвертый матч: Украина — 4:0 (сестры Киченок победили в парном матче)