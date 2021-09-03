«Золото» та чотири «срібла»: українські паралімпійці вибороли ще п’ять нагород Паралімпіади

У десятий день Паралімпіади у Токіо українські спортсмени вибороли ще п’ять нагород: «золото» та чотири «срібла».

Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті.

Українець Сергій Ємельянов виборов золоту медаль в параканое. Він сьогодні переміг представника нейтральних атлетів.

Водночас, його товариш по команді Микола Синюк виборов “срібло”.

Срібну нагороду також отримала Даниліна Людмила у бігові на дистанції 1500м.

Крім того, Єгор Деменьєв, попри падіння на трасі, зміг не тільки повернутись в 10 кілометрову гонку, але й стати другим в шосейній груповій гонці.

Та Жабняк Микола отримав срібну медаль в легкій атлетиці ( метання диску).

Наразі в національної збірної за підсумками ранкових змагань – 89 нагород – 21 золота, 43 срібних та 25 бронзових нагород. // Букви