10 людей загинули внаслідок атаки рашистів на Суми, серед них двоє дітей 9 та 14 років

За медичною допомогою звернулися 20 мешканців, із них троє дітей.

О 20:37 російська ракета влучила у девʼятиповерховий будинок в густонаселеному житловому мікрорайоні Сум.

Також пошкоджено щонайменше десять багатоповерхівок, а також транспортні засоби. // Букви