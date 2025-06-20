10 років воював проти України: завершено досудове розслідування відносно бойовика ПВК «Вагнер»

Фігуранту 36 років, більше 25 років він прожив на Херсонщині. Перед тим, як перейти на бік ворога, він професійно займався танцями, брав участь в шоу талантів на центральному українському телебаченні і працював в дитячих таборах хореографом. Україна надавала йому всі можливості для творчого розвитку, однак він обрав вбивство власних співвітчизників за гроші. Крім того — активно поширював наративи російської пропаганди про «нацистів» та «утиски російської мови».

Оперативники Департаменту карного розшуку відстежили всю хронологію переходу херсонця по ворожим воєнним підрозділам. Так, в 2014 році він добровільно прибув в окупований на той момент Слав‘янськ і став механіком-водієм танка в 5-й окремій мотострілецькій бригаді «Оплот», а після — штурмовиком російської бригади «П’ятнашка» та кулеметником 2-ї штурмової роти «спецназу ГРУ». У 2022 році фігурант уклав контракт про проходження служби у приватній військовій компанії «Вагнер».

У складі ПВК він брав активну участь у битві за Бахмут, за що отримав вагнерівську медаль «Бахмутська м’ясорубка» та путінську — «За відвагу». Ці та інші докази державної зради фігуранта задокументували слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України. Поліцейські вже оголосили йому про підозру за державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України) та оголосили в міжнародний розшук. Прокурори Офісу Генерального прокурора вже скерували обвинувальний акт відносно зрадника до суду.

Фігуранта затримають в кожній цивілізованій країні світу, а за скоєні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Українські поліцейські роблять все можливе, аби воєнні злочинці не уникли правосуддя в жодній цивілізованій країні світу.

За матеріалами Головного слідчого управління НПУ