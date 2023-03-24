11 років за ґратами проведе корегувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, ворожа інформаторка з Миколаївщини проведе 11 років за ґратами. Таке рішення прийняв Заводський районний суд м. Миколаїв.

Саме за її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні.

Співробітники СБУ затримали поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у регіоні в липні минулого року.

За даними слідства, ворожою інформаторкою є місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення рф.

Свої деструктивні погляди активно поширювала у прокремлівських Телеграм-каналах у вигляді дописів та коментарів.

Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці через адміністратора одного з підконтрольних пабліків.

За вказівкою ворога його поплічниця збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону.

Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.