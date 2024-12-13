12 і 13 грудня збито 81 російську ракету та 80 БПЛА, ще 105 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня 2024 року противник здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

– 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська обл.;

– 2 балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму;

– 1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;

– 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;

– 24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

– 7 крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків – Воронезька, Ростовська обл.;

– 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

– 193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!

💥 Станом на 11.30 підтверджено збиття:

– 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;

– 1 балістичної ракети «Іскандер-М»;

– 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в росію, ще один – в Білорусь.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine