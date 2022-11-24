12 років за ґратами проведе корегувальниця ворожого вогню з Луганщини, яка через доньку здавала російській спецслужбі позиції ЗСУ
За публічного обвинувачення Лисичанської окружної прокуратури Луганської області до 12 років позбавлення волі засуджено корегувальницю ворожого вогню по позиціях Збройних Сил України. Суд визнав її винною у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Прокурори у суді довели, що засуджена з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку.
Вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів української армії, озброєння та військової техніки. Розвіддані передавала своїй доньці, яка мешкала у Москві та від початку повномасштабного вторгнення працювала на ФСБ РФ.
Жінку затримали наприкінці квітня 2022 року у селищі Троїцьке Сєвєродонецького району на Луганщині. Після викриття у її мобільному телефоні виявлено відповідні аудіо- та текстові повідомлення, а також фотоматеріали.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі ГУ Нацполіції в Луганській області спільно з 3 управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.Tweet