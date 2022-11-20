Щодо 60 осіб направили обвинувальні акти до суду.

Уже 12 російських військових засудили за скоєння воєнних злочинів в Україні.

Про це розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.

Генпрокурор додав, що більшість засуджених перебувають в Україні.

За словами Костіна, щодо 60 осіб направлено обвинувальні акти до суду. У цих випадках закінчено досудове розслідування.

Загалом підозри у скоєнні воєнних злочинів оголосили 216 особам. 17 із них військовополонені, решті підозри повідомили заочно.

Також Генпрокурор перелічи злочини, у яких підозрюються окупанти. Це напади на населені пункти і жорстоке поводження з цивільними (підозрюють 73 загарбників), умисні убивства цивільних (підозри повідомили 35 особам), сексуальне насильство (повідомлено 6 росіянам, з них одному повідомлено про підозру у вбивстві).

Нагадаємо, на Херсонщині 10 мобільних груп прокурорів та слідчих документують злочини росіян.

Тим часом днями оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами так званої “ДНР”. // LB.ua