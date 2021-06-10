12 учасників злочинної організації підозрюють у злочинах проти цивільного населення під час захоплення Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру 12 учасникам злочинної організації.

За даними слідства, у травні 2014 року мешканець міста Луганська, перебуваючи у складі незаконного формування «козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова», з метою вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, організував та очолив злочинне угруповання, до складу якого увійшли 12 осіб. Учасники злочинної організації мали арсенал вогнепальної зброї – автомати Калашникова, пістолети Макарова, кулемет та снайперську гвинтівку. На скоєння злочинів члени угруповання виїжджали декількома машинами, що забезпечувало прикриття учасників злочинної організації в процесі здійснення нападів, створювало ефект реальної загрози застосування насильства, нападники діяли раптово та агресивно.

На початку липня 2014 року учасники організації, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, маючи при собі зброю, вчинили напад на мешканця міста Лисичанська, заволодівши його грошовими коштами у сумі 30 тис грн та автомобілем AUDI A6. Під час нападу учасники угруповання наносили чисельні удари руками, ногами та прикладами зброї по тулубу та голові потерпілого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, один з бандитів прострелив ногу потерпілого з пістолету. Після знущань нападники затягли потерпілого до багажного відділення автомобіля, з якого він вистрибнув під час руху. Після втечі його було госпіталізовано до медичного закладу.

Також, за аналогічних обставин, використовуючи вогнепальну зброю та фізичне насильство, підозрювані викрали та незаконно позбавили волі ще 5 мешканців міста Лисичанська та Попаснянського району. Вони утримували потерпілих під озброєною охороною, примушували копати окопи та траншеї, будувати захисні барикади та фортифікаційні споруди.

Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинення розбійного нападу, угон автотранспорту, створення не передбачених законом збройних формувань та порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч.3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі підозрюваних оголошено у розшук.

Діяльність групи зупинено наприкінці липня 2014 року після звільнення підрозділами Збройних Сил України міст Луганщини від незаконних збройних формувань.

Злочине угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України, досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури