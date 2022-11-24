13 ударів по Донеччині – поліція документує наслідки воєнної агресії росії

За добу обстрілів зазнали 9 населених пунктів. Серед цивільного населення є вбиті та поранені.

Ворог атакував Авдіївку, Краматорськ, Бахмут, Красногорівку, села Времівка, Петропавлівка, Новоселівка, Кам’янка, Карлівка.

Пошкоджено 7 житлових будинків, автотранспорт, пекарня, складське приміщення.

Є загиблі в результаті артилерійського обстрілу Бахмута, пошкоджено 2 приватних будинки.

За добу окупаційні війська тричі обстріляли Авдіївку, поцілили в приватні оселі, є травмовані.

Працювала артилерія й по Красногорівці, поранено цивільну особу.

Співробітниками поліції відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція долучається до організації централізованої евакуації з населених пунктів Донецької області. За минулу добу 101 особа виїхала до більш безпечних регіонів залізничним транспортом.

Відділ комунікації поліції

Донецької області