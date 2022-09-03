15 років тюрми отримав зрадник, який «охороняв» для рф захоплені мости на Запоріжжі

За матеріалами військової контррозвідки СБУ реальний термін ув’язнення отримав бойовик терористичної організації «днр», який у складі окупаційних угруповань рф воював проти України на південному фронті.

Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої «народної міліції днр». Перебуваючи на «посаді» гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

З початком повномасштабної агресії рф він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії зс рф. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області.

Потім його призначили «охороняти» захоплені мости на Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію.

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

СБУ попереджає про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.

Заходи щодо затримання зрадника та розслідування його злочинів проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ Запорізької області за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України