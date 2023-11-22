15 років ув’язнення заочно отримали ще 52 російські депутати, які «допомогли» Путіну розпочати повномасштабну війну в Україні

Завдяки доказовій базі Служби безпеки заочні терміни покарання отримали ще 52 депутати держдуми росії, які сприяли розв’язанню повномасштабної агресії проти України.

15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до путіна з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Уже 22 лютого вони проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між кремлем і терористичними організаціями «л/днр».

У подальшому вище військово-політичне керівництво рф використало це рішення як формальну підставу для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На основі зібраних доказів, суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі заочно.

Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду.

Оскільки зловмисники перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській та Вінницькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Список депутатів рф дивіться за посиланням bit.ly/40O9Lp8

Служба безпеки України