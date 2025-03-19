175 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі. Ще 22 повертаються завдяки заходам поза обмінами
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
Серед військових — важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім надають необхідну медичну та психологічну допомогу. .
“Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на “Азовсталі”, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині”, — зазначає Президент.
“Ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об’єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим. Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому”, — додає Президент.
Як зазначили в ГУР МО, троє зі звільнених військовополонених перебували під так званим “слідством”, що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких.
Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів ЗСУ, 4 з них із ТрО, 11 військових ВМС, 8 Нацгвардійців, троє з “Азова” і троє прикордонників.
Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.
Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев’ятеро офіцерів. // LB.ua