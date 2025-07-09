3-тя штурмова повідомила про першу в сучасній війні успішну атаку позицій окупантів наземними роботами

За допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК) бійці “Трійки” атакували ворожі позиції на Харківщині.

Третя штурмова бригада вперше у сучасній війні провела успішну операцію, здійснену виключно безпілотними платформами, йдеться у телеграм-каналі бригади.

“Третя штурмова бригада провела безпрецедентну операцію ‒ без піхоти, без втрат і зі 100% ефективністю”, ‒ йдеться у повідомленні.

За допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК) бійці “Трійки” атакували ворожі позиції на Харківщині: зачистили їх і взяли окупантів у полон.

Це робота підрозділу НРК «NC13» з роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового бату.

Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи “Трійки”. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами.

“Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, “пташками” вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом взяли в полон”, ‒ додали у Третій штурмовій. // LB.ua