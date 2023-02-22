3000 годин пекла: захисники Маріуполя у штаб-квартирі ООН розповіли про російський полон

Захисники Маріуполя Ілля Самойленко та Артем Дибленко у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку розповіли про російський полон, а також про факти брутального, принизливого та злочинного поводження з українцями.

Про це пише УНН із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Делегація Координаційного штабу взяла участь у засіданні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, де на світовому рівні було підняте питання порушень росією прав військовополонених.

Україна представила докази порушень державою-агресоркою міжнародного гуманітарного права в ООН. Українську делегацію очолював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Виступили звільнені з російського полону захисники Маріуполя Ілля Самойленко та Артем Дибленко, представники громадських організацій родичів полонених захисників України, правозахисники.

Кожен із промовців з трибуни ООН розповів про факти брутального, принизливого та злочинного поводження з українцями в російському полоні.

“Три тисячі годин російського пекла”, – так описав власну історію перебування в полоні держави-агресора захисник Азовсталі Артем Дибленко.

Ігор Сибіга, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів про роботу Штабу та навів перелік порушень ворогом базових норм міжнародного гуманітарного права. У поводженні з українськими бранцями, за словами Сибіги, росія нехтує правами на життя та гідне поводження, не надає полоненим медичну допомогу та харчі у достатньому обсязі, забороняє зв’язуватись з рідними та близькими, продовжує утримувати некомбатантів, які мають бути звільнені без жодних умов.

Наталія Гусак, яка представляла Асоціацію родин військовополонених, закликала ООН застосувати свій вплив і авторитет, аби змусити росію виконувати міжнародне гуманітарне право, а також докласти зусиль у боротьбі за порятунок та звільнення цивільних та військових українців.