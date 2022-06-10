5 колона в НАТО і ЄС? Угорській кремлефіл піддав сумніву перемогу України у війні

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Орбану «букмекери не дають великих шансів»

Україна має право захищатись від російського вторгнення. Однак шансів на перемогу в українців невеликі.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban shakes hands with Russian President Vladimir Putin during their meeting in the Kremlin in Moscow, on September 18, 2018.

AFP via Getty Images

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в ефірі Telex.

«Якщо уряд вирішив боротися, це рішення не можна ставити під сумнів, навіть якщо букмекери не дають великих шансів на перемогу», — сказав Орбан.

При цьому він розкритикував санкційну політику Євросоюзу щодо Росії та заявив, що нібито майже ніхто в Європі «не говорить голосом миру».

«Ми маємо фінансувати мир, а не війну. Якщо вони (ЄС, — ред.) продовжать політику санкцій, то зруйнують усю європейську економіку. Єдине, про що говорить угорський уряд, то це про те, що треба фінансувати мир, а не війну. Ніхто не зацікавлений у тому, щоб вся Європа збанкрутувалась», — вважає Орбан.

Також прем’єр Угорщини закликав Євросоюз має повільно змінювати свою стратегію, оскільки «слідом за нафтою запровадять обмеження на газ, а це матиме серйозні наслідки».

Орбан додав, що війна в Україні лише частково веде до зростання цін, а головною причиною є саме введення західних санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Європейський союз нібито нав’язує Будапешту чужу культуру та ідеологію

Раніше виразив сумнів в здатності НАТО захистити Угорщину і заявив, що необхідно зміцнювати власну армію.

Нагадаємо, угорський прем’єр послідовний у своїй недружності щодо України та підтримці Кремля, раніше він блокував введення шостого пакету санкцій проти РФ.

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