578 російських воєнних злочинів зафіксовано тільки на деокупованих територіях Херсонщини — голова Нацполіції Клименко

На звільненій території Херсонської області правоохоронці зафіксували 578 російських воєнних злочинів.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, зараз на території Херсона несуть службу 850 поліціянтів: “І це не лише Поліція Херсонської області, залучаємо також зведені загони з Кіровоградщини, Одещини, Черкащини та Дніпропетровщини”, — додав він.

Також працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх пособників: “Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578”, — йдеться в повідомленні.

Водночас сапери поліції вже обстежили майже 450 гектарів звільнених територій області та вилучили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

“Але можливість забезпечити поліцейську присутність ми отримали саме завдяки відважній роботі наших вибухотехнічних груп. Бо Херсонщина серед усіх деокупованих територій виявилася найбільш замінованою”, — наголосив Клименко.

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