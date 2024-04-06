6 загиблих та 11 поранених внаслідок нічного ракетного удару рашистів по Харкову

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 квітня 2024 року близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району м. Харкова.

Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

Харківська обласна прокуратура