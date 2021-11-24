66 загиблих і 275 поранених: Україна в ОБСЄ назвала втрати ЗСУ за 16 місяців «зе-перемир’я» на Донбасі

Опубликовано

Режим припинення вогню набув чинності 27 липня 2020 року.

Від початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.

66 загиблих і 275 поранених: Україна в ОБСЄ назвала втрати ЗСУ за 16 місяців перемир’я на Донбасі

Фото: pravda.com.ua

Про це заявила місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва, передає Укрінформ.

«Загалом з 27 липня 2020 року по 22 листопада 2021 року Об’єднані сили України зареєстрували 2 848 порушень режиму припинення вогню російською стороною. Особливе занепокоєння викликає те, що у 759 випадках окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період загинули 66 українських бійців та 275 отримали поранення», — повідомили в українській делегації.

Дипломати вказали на те, що протягом останнього тижня ситуація в зоні конфлікту на сході України відзначалася регулярними обстрілами та збройними провокаціями з боку російсько-окупаційних військ. Позиції Збройних сил України були обстріляні 65 разів, у тому числі 26 разів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілу зі стрілецької зброї поблизу Причепилівки несумісні із життям поранення отримав 33-річний український боєць.

Місія України в ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити підривати мирні Мінські домовленості та відповісти взаємністю на конструктивний підхід української сторони до переговорів і перейти до практичного виконання взятих Москвою зобов’язань.

Нагадаємо, на думку заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексія Мережка, Росія де-факто вийшла з Мінського процесу, але відкрито про це не заявлятиме. Водночас у зриві домовленостей Кремль звинувачує Україну.

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що збройні сили Росії нарощують боєготовність окупаційних військ в ОРДЛО.

21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням «агресивних задумів України».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту. // LB.ua

 

Like

Метки:

Читайте также: