85 в’язнів з Рівненщини вже поповнили лави Збройних Сил України

Упродовж минулого тижня з місць несвободи Рівненщини до військових частин поїхали перші, нині вже колишні, засуджені, звільнені судами від відбування покарання для подальшого підписання контракту із ЗСУ.

Нагадаємо, вони отримали таку можливість відповідно до Закону про добровільну мобілізацію в’язнів.

Перед відправкою до військових частин їх перевірили на відповідність вимогам за віком, станом здоров’я та фізичною підготовкою. Крім того, вони усі пройшли професійно-психологічний відбір та згідно з висновками військово-лікарських комісій визнані придатними до служби в ЗСУ.

Пізніше з ними спілкувались уповноважені військовослужбовці, які відбирали в’язнів для служби у своїх військових частинах. Тоді кожне клопотання про умовно-дострокове звільнення засуджених розглядалося судом, ухвалювалося рішення і лише після набрання ним законної сили вже колишні в’язні поїхали у відповідні підрозділи. Там вони пройдуть військову підготовку та стануть на захист територіальної цілісності та суверенітету України у складі Сил оборони.

Загалом за минулий тиждень цю процедуру пройшли 85 колишніх засуджених, ще 18 осіб наразі чекають набрання сили рішень судів.

Інша частина добровольців ще проходить дообстеження та відбір.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури