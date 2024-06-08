90% рятувальників та поліцейських заброньовано від мобілізації

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив Міністр внутрішніх справ України.

Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Ігор Клименко зазначив, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

А 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Департамент комунікації МВС України