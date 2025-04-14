А 11 вересня було помилкою Аль-Каїди? ФБР закликають розслідувати поширення роспропаганди у Білому домі

Сьогодні президент США Дональд Трамп, коментуючи російський ракетний удар по місту Суми — найсмертоносніший у 2025-му, внаслідок якого загинули 34 людини — заявив, що це було “помилкою”.

Після цього голова комітету ВР з міжнародних справ Олександр Мережко запропонував Федеральному бюро розслідувань провести розслідування щодо небезпечного поширення у Білому домі російської пропаганди, адже слова президента про черговий воєнний злочин РФ — абсурд, пише The Times.

“Це все одно що сказати, що 11 вересня було просто “помилкою” Аль-Каїди. Це дуже тривожна заява, яка і заохочує Путіна до продовження звірств, і демонструє, що хтось з оточення Трампа просуває російські наративи”, — зазначив він.

Мережко нагадав, що раніше президент США стверджувати, що якби він був главою держави на момент початку повномасштабної війни, нічого не сталося б. Та депутат наголошує, що саме він очолює Штати сьогодні, і саме при ньому відбуваються ці звірства. Окрім того, час атаки росіяни могли вибрати не випадково, адже наступного тижня — крайній термін, до якого Трамп обіцяв домогтися миру.

“Якщо Трамп не доб’ється припинення вогню, як обіцяв до Великодня [20 квітня], він виглядатиме як невдаха. Путін це розуміє і використовує”, — сказав він.