Адвокат роз’яснив нюанси військової дисципліни та виконання наказів командирів (відео)

Командир (начальник) відповідає за відданий наказ, його наслідки та відповідність законодавству, а також за невжиття заходів для його виконання, за зловживання, перевищення влади чи службових повноважень.

Про це розповів адвокат Ярослав Жукровський в етері телеканалу “Перший Західний”.

За його словами, за віддання і виконання явно злочинного наказу (розпорядження) винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.

Усі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку.

Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.

Обов’язок військового командування – розглядати заяви і рапорти, приймати накази та розпорядження відповідно до військових статутів і чинного законодавства.

Детальніше про зупинення наказів командирів – у відео.

Діло