Американські військові бази у Європі перевели у стан підвищеної бойової готовності

Насамперед мова йде про загрози з боку Росії.

На початку липня американські військові бази по всій Європі вперше за десять років перевели у стан підвищеної бойової готовності після того, як США отримали розвіддані про те, що підтримувані Росією суб’єкти розглядають можливість здійснення диверсійних атак проти американського військового персоналу та об’єктів, повідомляє CNN із посиланням на кілька джерел, ознайомлених із цим питанням.

За словами співрозмовників, розвіддані, отримані США, свідчать про те, що Росія розглядала американські бази і військовослужбовців як цілі для атак через довірених осіб – подібно до тих, що були здійснені або зірвані в Європі протягом останніх місяців.

Джерела зазначили, що розвідувальні дані, які США отримали протягом останніх двох тижнів, і про які раніше не повідомлялося, були визнані достатньо тривожними, щоб запровадити додаткові протоколи безпеки. Як наслідок кілька військових баз США в Європі підвищили рівень бойової готовності до рівня «Чарлі», який «застосовується, коли відбувається інцидент або отримуються розвідувальні дані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об’єкти».

У вівторок високопоставлений чиновник НАТО заявив, що альянс «значно збільшив» обмін розвідувальною інформацією щодо «російської кампанії таємної саботажної діяльності» в Європі, яка стає все більш нахабною і агресивною в останні місяці на тлі виборів на Заході, що є «чудовою можливістю» для Росії спробувати підірвати громадську підтримку України.

Європейське командування Збройних сил США відмовилося прямо коментувати, що стало причиною зміни рівня захисту сил минулого тижня. Однак речник командування Ден Дей заявив, що «наше посилення пильності не пов’язане з якоюсь однією загрозою, а зумовлене поєднанням факторів, що потенційно впливають на безпеку американських сил на європейському театрі воєнних дій».

За словами офіційних осіб, Росія, ймовірно, вважає, що може вести гібридну війну, яка не досягає порогу збройного конфлікту між державами, залучаючи до атак місцевих суб’єктів. Зокрема високопоставлений чиновник НАТО сказав, що диверсійна кампанія стає дедалі більш зухвалою і агресивною.

«Те, що ми бачимо зараз, є більш узгодженими, більш агресивними зусиллями, ніж те, що ми бачили, безумовно, з часів холодної війни. Ми бачимо саботаж, плани вбивств, підпали – реальні речі, які коштували людських життів», – зазначив він.

У березні в Лондоні кільком чоловікам були пред’явлені звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами з метою підпалу складу, пов’язаного з Україною. Вождночас Польща розслідує, чи пов’язаний підпал, який знищив найбільший торговий центр Варшави у травні, з Росією, і заарештувала дев’ять осіб у зв’язку з актами саботажу, пов’язаними з Росією. У Франції влада минулого місяця затримала чоловіка російсько-українського походження, який, як стверджується, виготовляв бомби для диверсійної кампанії, організованої Москвою. У квітні в Німеччині двоє осіб із німецьким та російським громадянствами були заарештовані за підозрою в підготовці вибухів і підпалів на об’єктах за дорученням Росії, у тому числі на військових об’єктах США. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ