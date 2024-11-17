Армія Росії атакувала Миколаїв «Шахедами»: є загиблі, кількість поранених зросла
Серед поранених двоє дітей.
Війська РФ атакували Миколаїв дронами Shahed, є двох загиблих. Кількість поранених внаслідок ударів зросла з шести до семи.
Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Серед поранених є двоє дітей.
Кім додав, що повністю зруйновано два будинки, частково зруйновано – пʼять.
За словами чиновника, пошкоджено чотири приватні та один багатоповерховий будинок, будівлю торгового центру, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі. // LB.uaTweet