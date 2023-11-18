Атака на енергооб’єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки нічного російського обстрілу

Починаючи з вечора 17 листопада і до раннього ранку, 18 листопада російські війська не припиняючи хвилями запускали дрони-камікадзе територією України, тривогу оголошували кілька разів. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків, є поранений.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, Telegram-канал Київської ОВА, Думська, Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Всі подробиці нічної атаки РФ на Україну – в матеріалі РБК-Україна .

Обстріл енергетики Одеської області

Попри те, що більшість російських дронів-камікадзе вдалося збити, в Одеській області ворожий БПЛА вдарив в об’єкт енергетики, почалася пожежа. Одна людина отримала поранення.

“В Одеському районі вночі відбулось влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано”, – пише “Думська“.

За даними журналістів, пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали.

Ефективна робота ППО під Києвом

Ймовірно, ворожі дрони-камікадзе намагалися “прорватися” в повітряний простір столиці. У Київській області цієї ночі працювала ППО, а тривога оголошувалась двічі. Попри спроби ворога атакувати столицю, всі цілі були збиті на підльоті, в області.

“Цієї ночі російський ворог атакував нашу область БпЛА. Повітряна тривога оголошувалася двічі. В області працювала ППО. Дякуємо нашим захисникам! Усі ворожі об’єкти збиті”, – йдеться у зведенні Київської ОВА.

За даними ОВА, постраждалі відсутні, інфраструктура та житлові будинки непошкоджені.

Інші області

Ворожі цілі були збиті й у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зокрема, у Запорізькій області силам ППО вдалося “приземлити” 4 російські дрони, з 8, запущених по Запоріжжю. Почалася пожежа.

“Ввечері 17 листопада, у період часу з 20:10 до 21:42, ворог випустив по обласному центру 8 безпілотників – 4 вдалося знищити. В результаті атаки спалахнула пожежа на об’єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила”, – розповів голова ОВА Юрій Малашко.

У Дніпропетровській області, за даними голови ОВА Сергія Лисака, вчора ввечері ППО знищила БПЛА окупантів над Павлоградським районом.

“Долітався”, ймовірно, ворожий “шахед”, – зазначив він.

Тривогу оголошували кілька разів, атака тривала 8 годин

За ніч в Україні кілька разів було оголошено повітряну тривогу. Так, під час першої на Хмельниччині працювала ППО. Пізніше повітряну тривогу оголосили і у Києві та північних областях України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики на півночі країни.

За даними Повітряних сил, Росія запустила територією України 38 дронів-камікадзе, 29 з яких вдалося збити. Ворог запускав дрони хвилями, групами у різних регіонах із Курської області РФ. Атака тривала з 20:00 17 листопада до 4:00 18 листопада та тривала 8 годин.