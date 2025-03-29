Атака рашистів на Дніпро: загиблих – 4, поранених уже 21, зруйновані будинки, авто та рятувальна техніка

У Дніпрі ліквідували масштабні пожежі після вчорашньої атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Надзвичайники розповіли, що масований дроновий удар з боку російських окупантів спричинив у місті масштабні руйнування та пожежі.

Так, передали в ДСНС, горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО.

Також постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Крім того, було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

“Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС”, – поінформували у Службі.

Оновлено: уточнено наслідки

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків масованої атаки “Шахедами”.

“Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу”, – розповів чиновник.

Наслідки російського дронового удару по Дніпру 28 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Він поінформував, що за останніми даними загалом постраждала 21 людина: наймолодшим серед них – 19 років, а найстаршому – 74.

“У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу”, – додав керівник ОВА.

Як передав Лисак, за уточненими даними вогнем знищені 4 приватні будинки, ще щонайменше 10 – пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.