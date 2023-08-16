Атака рашистських дронів на Одещину: влучили в склади та зерносховища одного з портів Дуная

Внаслідок ворожої атаки в Одеській області постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.

Про це повідомив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер:

“Російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.”

Кіпер додав, що наразі немає інформації про загиблих і постраждалих.

Силами та засобами Повітряних сил над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників. // УП